Cachoeiro sediou a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador

Cachoeiro de Itapemirim sediou a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como direito humano”. O evento reuniu autoridades, especialistas e a sociedade civil para discutir melhorias nas políticas públicas voltadas à saúde e segurança no trabalho.

Organizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest-CI), o encontro resultou em 15 propostas concretas, elaboradas em grupos de trabalho com base em três eixos: Política Nacional de Saúde do Trabalhador, Novas Relações de Trabalho e Participação Popular.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, destacou a produtividade do evento, com propostas realizáveis para fortalecer a Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

“A conferência foi bastante produtiva. Ao final, saímos com propostas concretas e realizáveis para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Cachoeiro sai na frente, pois já temos aqui o CEREST, que é regional”, disse.

O coordenador de Apoio ao Conselho, Valdir Rodrigues Franco, ressaltou a importância de inserir o trabalhador no debate.

“O objetivo é trabalhar as políticas públicas de saúde com três eixos temáticos, onde apresentamos 15 propostas. Pela primeira vez, o trabalhador terá um ganho muito grande, sendo inserido diretamente nesse debate tão importante”, afirmou.

A conferência foi uma etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que acontecerá em agosto de 2025, reforçando o compromisso de Cachoeiro com a saúde dos trabalhadores.