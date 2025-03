Cachoeiro: tanque de combustível de carreta estoura e causa transtorno

Nesta segunda-feira (10), um tanque de combustível de uma carreta estourou na avenida Francisco Lacerda de Aguiar. O incidente ocorreu em frente à viação Itapemirim.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), por causa do óleo, a pista ficou escorregadia. Dessa forma, duas motos deslizaram e caíram. Contudo, não há relatos de feridos.

Ainda segundo informações, a situação já estava sendo contida com materiais para contenção do óleo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.

Leia também: Força Tática apreende arma e detém adolescente no Timbó, em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui