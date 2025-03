Força Tática apreende arma e detém adolescente no Timbó, em Cachoeiro

No último sábado (8), durante patrulhamento tático motorizado, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre a comercialização de drogas e posse ilegal de arma, na rua Projetada, no bairro Timbó, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares realizaram o cerco no local e, após diligências, localizaram e apreenderam um revólver calibre .32, juntamente com uma munição do mesmo calibre.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a arma de fogo para providências.

