Cachoeiro terá programação especial para o Dia do Consumidor

No próximo dia 15 deste mês é comemorado o Dia do Consumidor no Brasil. Essa data foi criada para lembrar os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores e reforçar a importância de protegê-los e de exigi-los quando se sentirem lesados.

“Esta data é ótima oportunidade para lembrarmos da importância de exercer os nossos direitos enquanto consumidores. Ao ficarmos atentos e exigirmos nossos direitos, podemos contribuir para um mercado mais justo e responsável.”, destaca o coordenador do Procon de Cachoeiro, Fabiano Pimentel.

E para celebrar a data, o Procon de Cachoeiro prepara atividades voltadas ao público consumerista do município, sempre com o intuito de informar e educar a população quanto aos seus direitos.

Para tanto, o órgão traz de volta o Esclarece Consumidor, projeto iniciado em 2021, e criado com o objetivo de sanar dúvidas onde o povo está. “A equipe do Procon sai às ruas para prestar esclarecimentos sobre os mais diversos temas dentro do Direito do Consumidor, aproximando o setor público a população, sempre com esse objetivo de levar informação a quem precisa”, explica o coordenador.

Além disso, toda a equipe de atendimento passará por uma capacitação para que possa estar sempre atualizada na prestação dos serviços do Procon a população. Neste dia, o expediente será apenas interno, não sendo possível realizar denúncias ou reclamações presenciais. Entretanto, as mesmas podem ser feitas online, através do site https://procon.cachoeiro.es.gov.br/

Fique ligado!

O Procon de Cachoeiro funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 8h às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 33199-1710.

