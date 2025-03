Cachoeiro: vaquinha solidária vai ajudar criança com fibrose cística

Uma vaquinha solidária foi criada para ajudar o pequeno Victor Lucas. O menino tem fibrose cística e, desde o primeiro mês de vida, precisa ficar interno para o tratamento da doença.

Segundo a mãe da criança, Aline Carmo, a campanha tem o objetivo de arrecadar recursos para a compra de um ar-condicionado. Com o aparelho, o objetivo é melhorar a condição de vida de Victor.

Quem quiser ajudar na arrecadação, com qualquer no valor, pela chave pix: 091.089195-85.

É uma doença genética que provoca a produção de secreções mucosas espessas, obstruindo os pulmões e outros órgãos. A enfermidade também é conhecida como mucoviscidose.

Dentre os sintomas da doença, estão: falta de fôlego, desnutrição, dificuldade de ganhar peso e estatura, diarreias e outros.

