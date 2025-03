Procon de Cachoeiro promove o “Esclarece Consumidor” nesta sexta (14)

Mundialmente, o Dia do Consumidor é celebrado em 15 de março, em homenagem ao celebre discurso do presidente americano John Kennedy, em 1962, quando foram estabelecidos os quatro princípios fundamentais de garantia aos consumidores: escolha, informação, segurança e ser ouvido.

Em muitos países, o Dia do Consumidor é marcado por campanhas educativas, iniciativas governamentais e promoções especiais por parte do varejo e do e-commerce, visando não apenas estimular a economia, mas também promover a conscientização sobre os direitos e responsabilidades tanto de consumidores quanto de empresas.

No Brasil, não é diferente. Por isso, o Procon de Cachoeiro promove, nesta sexta-feira (14) o Esclarece Consumidor, um evento voltado para educação e orientação dos consumidores na relação de consumo. “É importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor e o Procon existem para garantir os direitos do consumidor brasileiro”, explana o coordenador executivo da órgão em Cachoeiro, Fabiano Pimentel

Onde será?

O Esclarece Consumidor acontece das 11h às 16h, na Praça dos Taxistas, no Centro da cidade. Será uma tarde educativa, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subsecção de Cachoeiro, onde consumidores poderão tirar suas dúvidas sobre seus direitos e saber exatamente o que deve e pode ser feito para resolver os seus problemas, bem como aprenderem sobre o consumo sustentável para evitar o endividamento.

Os atendimentos presenciais na sede do Procon, na Rua Bernardo Horta, 204, acontecem normalmente, das 8h às 16h. Ou pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online. Mais informações pelo telefone (28) 3199-1799.

