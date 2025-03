Caiado é eleito representante do bioma Cerrado no consórcio Brasil Verde

O governador Ronaldo Caiado foi eleito, na quarta-feira (12), representante do bioma Cerrado no Consórcio Brasil Verde. A coalizão reúne 21 entes federados e visa promover ações de regeneração ambiental, redução de emissões de carbono e mitigação de riscos associados às mudanças climáticas.

Participaram da reunião, em ambiente virtual, os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande; da Bahia, Jerônimo Rodrigues; de Minas Gerais, Romeu Zema; e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; além do vice-governador do Paraná, Darci Piana. Goiás foi representado pela secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis. Casagrande foi reeleito presidente do consórcio.

COP26

O consórcio Brasil Verde foi oficializado em maio de 2023, mas as discussões que deram origem a ele começaram na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP26), na Escócia. Surgiu do entendimento de que é preciso promover a chamada “economia verde”, incentivar a requalificação da matriz energética e fomentar inovações científicas.

O consórcio é formado por uma assembleia geral, presidência e coordenadores regionais dos Bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além de órgãos administrativos e executivos. A Assembleia Geral, instância máxima do Consórcio, é um órgão colegiado composto pelos representantes de todos os consorciados. A sede fica em Brasília.

A secretária Andréa Vulcanis adianta que o Governo de Goiás trabalha na elaboração de agenda específica do Cerrado para levar à COP 30, a se realizar em Belém, no Pará, em novembro de 2025. “Além de coordenador do bioma no Brasil Verde, Caiado é o presidente do Consórcio Brasil Central. Ou seja: somos protagonistas em qualquer discussão que tenha como objetivo a construção de uma agenda verde e de sustentabilidade”, afirma.

