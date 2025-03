Câmara de Ibatiba aprova auxílio de R$ 1 mil para vereadores

A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou, nesta quinta-feira (13), a concessão de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil para os vereadores do município. O benefício será pago mensalmente em pecúnia e terá reajuste conforme os mesmos índices e datas aplicados aos servidores da Casa Legislativa.

A decisão foi tomada em Sessão Extraordinária e recebeu seis votos favoráveis e três contrários. Os vereadores de oposição Fernando Vieira (Republicanos), que participou da sessão de forma remota, Jadson Moreno (Republicanos) e Professor Wesley (MDB) votaram contra a proposta.

Já os parlamentares da base do prefeito Luis Carlos Pancoti (PL) – Ivanito (PP), Jorcy (Podemos), Pelé (PL), Robervânia Bento (PL), Sidimar do Mercadinho (Novo) e Victor Willian (PL) – foram favoráveis. A vereadora Marli de Santa Maria (MDB) se absteve, enquanto o presidente da Câmara, Marquinho Delega (DC), não votou, seguindo o regimento interno.

A aprovação do auxílio gerou repercussão negativa entre moradores da cidade, que criticaram a concessão do benefício em uma sessão extraordinária.

A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal e com o presidente da Casa para obter um posicionamento, mas até o momento da publicação não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

