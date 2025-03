Caminhada Penitencial reúne centenas de fiéis em Guaçuí

Centenas de fiéis se reuniram neste domingo, 23 de março, para participar da “Caminhada Penitencial”, nas ruas de Guaçuí. Com o tema “Convertei-vos e crede no Evangelho” (MC1, 12-15), a procissão percorreu 7 km partindo do Praça da Matriz em direção a Comunidade Nossa Senhora da Penha, no distrito de São Tiago. Essa foi a 21ª edição da manifestação religiosa.

“Foi uma experiência profundamente espiritual, reunindo centenas de fiéis, não apenas de nossa paróquia, mas também de diversas cidades e comunidades vizinhas, todos movidos pela fé e pelo desejo de conversão”, expressou o Diácono Miguel Teodoro.

Após um café da manhã reforçado, os peregrinos participaram da Santa Missa, celebrada pelo pároco local, padre Giovanni Geraldo Quites, concelebrada pela padre João Vitor Nogueira Preato, vigário paroquial, e auxiliada pelos diáconos Miguel Teodoro e Elion Carvalho.

“Foram momentos ricos de fé, oração e comunhão, nos quais, além da caminhada física, percorremos um itinerário espiritual de penitência e entrega ao Senhor na Santa Missa.”

A caminhada acontece no período da Quaresma, geralmente no terceiro domingo da quaresma. O tempo litúrgico começou na quarta-feira de cinzas que, neste ano foi celebrada no dia 05 de março, e segue até a Semana Santa.

“Que essa experiência de conversão e renovação continue a frutificar em nossos corações e em nossa caminhada cristã”, finalizou.