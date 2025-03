‘Caminhada Penitencial’ reúne milhares de fiéis em Rive

Milhares de fiéis se reuniram neste domingo, 30 de março, para participar da “Caminhada Penitencial”, nas ruas de Alegre, no caparaó. A procissão, que ocorre há muitos anos, tem 13 km de percurso, partindo da Igreja Matriz, em direção ao distrito de Rive.

A celebração começou por volta das 4h30. Segundo a Paróquia Nossa Senhora da Penha, aproximadamente dois mil fiéis participaram da manifestação religiosa, considerada uma das maiores edições da história.

Os grupos saíram das paróquias de Alegre e Jerônimo Monteiro, em direção ao campus do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). No cortejo de Alegre, a peregrinação iniciou no pátio da Igreja Matriz, passando pelo centro e, em seguida, pela BR 482 chegando, às 9h, no ginásio de esportes. Já os fiéis da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Jerônimo Monteiro, iniciaram sua Caminhada Penitencial às 05h30. Os fiéis saíram da Igreja Matriz e, no trajeto, vivenciaram momentos de reflexão e oração. De longe, era possível ver a multidão se aproximando do ginásio. Um “mar” de pessoas tomou conta da rodovia.

No espaço, aconteceu a Santa Missa. A celebração religiosa foi presidida pelo padre Carlos Henrique Dias (pároco de Alegre) e concelebrada pelos padres, Márcio Teodoro da Silva, SDB (vigário paroquial de Alegre), Gilberto Roberto Silva (vigário paroquial de Jerônimo Monteiro) e Claudinei Bourguignon Mascarelo (Pe. Caio).

Caminhada

A caminhada acontece no período da Quaresma, geralmente no terceiro domingo da celebração. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que, neste ano, ocorreu no dia 5 de março, e vai até a Semana Santa.

Este é o período que antecede a maior festa do cristianismo: a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no domingo de Páscoa. O período é reservado para a reflexão e a conversão espiritual.

Com informações de Diocese de Cachoeiro