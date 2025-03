Caminhão com combustível pega fogo e interdita rodovia

No começo da tarde desta segunda-feira (3), um caminhão-tanque carregado de combustível pegou fogo na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. O acidente aconteceu na altura do Jardim América, Zona Norte. Apesar das chamas intensas, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Por conta do incêndio, a carroceria do veículo tombou na pista, forçando a interdição total da rodovia nos dois sentidos. Equipes especializadas em produtos perigosos foram acionadas para conter a situação, com bombeiros de Irajá, Parada de Lucas, Guadalupe, Campinho, Penha e Campos Elísios operando no local.

O bloqueio gerou congestionamento e obrigou os motoristas a buscar rotas alternativas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, e as autoridades seguem acompanhando o caso.