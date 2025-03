Caminhão tomba e condutor fica ferido em Cachoeiro

Em Cachoeiro, um homem tombou com um caminhão. O acidente aconteceu na rua Ana Maria Amaral, no bairro Valão, nesta segunda-feira (10).

Segundo informações da Guarda Civil Militar (GCM), o condutor teve ferimento no pé e foi socorrido pelo Samu.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.

Leia também: Acidente em rodovia de São José do Calçado deixa uma pessoa morta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui