Caminhão tomba e motorista fica ferido em Castelo

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na ES-166, na localidade de Mangueira, em Castelo.

O motorista contou aos militares que perdeu o freio e acabou colidindo com uma área de vegetação às margens da rodovia.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital do município.

A Defesa Civil da cidade disponibilizou um trator para desobstruir a via.

Leia também: Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa morta em Alfredo Chaves

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui