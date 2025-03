Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa morta em Alfredo Chaves

Um motociclista de 25 anos morreu após colidir com um veículo de passeio na noite da última quarta-feira (19), na rodovia ES-146, em Alfredo Chaves.

A Polícia Militar informou que a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Horas depois, o homem faleceu.

O motorista do carro não ficou ferido e não precisou de atendimento médico. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.

