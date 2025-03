Campeonato Paulista: onde assistir Palmeiras e Corinthians ao vivo?

Neste domingo (16), começa a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians se encaram, no Allianz Parque, às 18h30 (horário de Brasília). No entanto, onde assistir Palmeiras e Corinthians ao vivo?

O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Max, PlayPlus e Nosso Futebol (streamings).

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega à final depois de eliminar o São Paulo num jogo polêmico. O alviverde tem a segunda melhor campanha – abaixo apenas para o próprio Timão. Nesse sentido, o Porco chega fortalecido para final.

Por outro lado, o Corinthians vem de uma dolorosa e precoce eliminação da Libertadores. Assim, o Coringão deseja vencer o Paulistão como forma de melhorar a temporada.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo?

Record (TV aberta)

CazéTV (YouTube)

Max (streaming)

PlayPlus (streaming)

Nosso Futebol (streaming)

Prováveis escalações – Palmeiras x Corinthians

Palmeiras: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

