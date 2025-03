Campeonato Paulista: saiba onde assistir São Bernardo x Palmeiras

Neste sábado (1º), São Bernardo recebe o Palmeiras em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, às 20h30. Contudo, onde assistir São Bernardo e Palmeiras ao vivo?

A transmissão se dará pela CazéTV (YouTube), Nosso Futebol+ (serviço de streaming) e Zapping TV (serviço de streaming).

O Palmeiras chega depois de uma classificação dramática. O alviverde venceu o Marissol por 3 a 2 e dependeu de uma combinação de resultados para garantir a vaga.

Contudo, por se tratar de um duelo único, se o São Bernardo vencer o confronto seguirá para a semifinal. Se o jogo terminar em empate, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir São Bernardo e Palmeiras ao vivo?

CazéTV (YouTube)

Nosso Futebol+ (streaming)

Zapping TV (streaming)

Prováveis escalações – São Bernardo x Palmeiras

São Bernardo: Junior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian.

Junior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez (Anibal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Leia também: Torneio de Futebol Society Feminino promete agitar Itapemirim; veja