‘Câncer com Ascendente em Virgem’ está em cartaz em Cachoeiro

Chegou aos cinemas de Cachoeiro o filme Câncer com Ascendente em Virgem. Na trama, Clara (Suzana Pires) é uma professora de matemática que mantêm um canal de sucesso na internet como influenciadora educacional.

A personagem é uma mulher divertida, sarcástica e pragmática que gosta sempre de ter tudo sob o mais absoluto controle. Contudo, ao receber o diagnóstico de câncer de mama, ela deverá aceitar que a vida nem sempre sai conforme planejado.

Durante sua jornada de cura e autodescoberta, Clara enfrentará dias bons e ruins enquanto passa pelos estágios do tratamento ao lado de sua filha adolescente Alice (Nathália Costa) sua mãe Leda (Marieta Severo) e as amigas Paula e Dircinha.

Cine Unimed

Sala 01

Moana 02 (2D)

Mickey 17 (2D)

Ainda Estou Aqui (2D)

Sala 02

Branca de Neve (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Capitão América: Adimirável Mundo Novo (2D)

Sala 04

Vitória (2D)

Câncer Com Ascendente em Virgem (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2D)

Sala 02

Branca de Neve (2D)

