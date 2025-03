Capixabas podem renegociar dívidas bancárias até o dia 31 de março

Em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) convida os consumidores a participarem do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que acontece até 31 de março.

Durante o mutirão, as instituições financeiras participantes oferecerão condições especiais, como parcelamentos facilitados e descontos, para ajudar os consumidores a regularizarem suas pendências financeiras.

O mutirão oferece aos consumidores a oportunidade de renegociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras. Não poderão ser negociadas dívidas prescritas, contratos que estejam com as parcelas em dia ou que tenham bens como garantia como, veículos, motocicletas e imóveis, por exemplo.

Mais de 160 instituições financeiras participarão da iniciativa, oferecendo descontos no valor total da dívida, parcelamento ou ainda redução das taxas de juros para refinanciamento, conforme sua política de crédito.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destaca a importância do mutirão para ajudar os consumidores a restabelecerem seu equilíbrio financeiro. “Negociar dívidas com as instituições em condições mais flexíveis e vantajosas pode ser um passo essencial para a recuperação da saúde financeira. Além do alívio imediato, iniciativas como essa também desempenham um papel fundamental na promoção da educação financeira”, ressaltou Letícia.

Como participar?

Para participar do mutirão, o consumidor deverá acessar a plataforma www.consumidor.gov.br, fazer o seu cadastro que vai gerar um login e senha. Nesse momento, o consumidor deve fazer o relato do problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas. Ao registrar a demanda, no campo “problema”, deve selecionar a opção “Renegociação/parcelamento de dívidas”.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente os telefones e e-mail para contato, pois esses dados vão facilitar o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. caso o consumidor tenha alguma dificuldade, pode recorrer ao Procon para auxiliá-lo nesse processo de negociação.

Caso o consumidor encontre dificuldades para negociar pelo site www.consumidor.gov.br, ele pode buscar atendimento presencial na sede do Procon-ES, na Av. Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br. Além disso, a unidade do Procon-ES no Faça Fácil Cariacica também está disponível para auxiliar na negociação, proporcionando um atendimento mais acessível e eficiente. A equipe está preparada para oferecer suporte, orientar os consumidores e auxiliá-los na regularização de suas pendências financeiras. O agendamento para essa unidade deve ser realizado pelo site facafacil.es.gov.br.

As informações completas sobre o Mutirão, o passo a passo para negociar, assim como a lista das entidades participantes, podem ser encontradas na página do Mutirão no Meu Bolso em Dia Febraban.

Dúvidas podem ser solucionadas pelo WhatsApp (27) 3134-8499.

