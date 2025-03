Cariacica: escola utiliza tucano como incentivo à leitura para alunos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Sebastião Rodrigues Sobrinho, em Santo André, iniciou nesta semana, com duas turmas do 2ª ano, o projeto “Pequenos aventureiros” para desenvolvimento do hábito de leitura.

A estratégia pedagógica para o desenvolvimento do projeto é a utilização do mascote Sebastian, um tucano de pelúcia, que foi batizado pelas crianças por meio de votação, a ser utilizado como instrumento pedagógico de leitura e escrita.

A cada dia o Sebastian, por sorteio, acompanha os alunos em casa para realização de tarefas e atividades relacionadas a um livro paradidático específico sempre junto com um membro da família.

Também acompanham o Sebastian o seguinte material: um caderno com orientações e apresentação do projeto, lápis de cor, lápis de escrever, apontador, cola e tesoura, tudo acondicionado em uma bolsa.

“O desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura, principalmente os que envolvem as famílias, são estratégias pedagógicas que reforçam o aprendizado extraclasse dos alunos”, avalia a secretária de Educação, Luzian Belizario.

Para a professora Olga Maria Lopes da Silva a ideia é consolidar todo o processo de alfabetização iniciado no ano passado e formar leitores assíduos”, destacou.

Em 2024, as duas turmas participaram do projeto de alfabetização “Aprendendo a ler com a Cloe”, que também utilizava uma mascote, a tartaruguinha como ferramenta pedagógica.

