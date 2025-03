Cariacica: inscrições para fiscal municipal começam nesta segunda (31)

As inscrições do concurso público da Prefeitura de Cariacica para o cargo de Fiscal Municipal começam nesta segunda (31) e seguem até o dia 30 de abril. Ao todo serão 15 vagas e salário inicial de R$ 3.360,

Elas podem ser realizadas, exclusivamente, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg). O valor da taxa é de R$ 170 para todos os cargos oferecidos. Clique aqui para acessar!

Para concorrer, é necessário ter nível superior na área específica do cargo escolhido, além de aprovação em um curso de treinamento específico. Em alguns casos, é desejável possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Veja a relação de cargos, requisitos e número de vagas:

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior em Medicina Veterinária ou Engenharia Agronômica, reconhecido pelo MEC. Aprovação em Curso de Treinamento específico, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. Desejável

Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior completo em Arquitetura e Urbanismo; Biologia; Engenhariade Agrimensura, Ambiental, Agronômica, Civil, Florestal, Química, Sanitária; Química; Geografia; Geologia. Aprovação em Curso de Treinamento específico, domínio da legislação referente à sua área de atuação e conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior completo em Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração. Aprovação em Curso de Treinamento específico, domínio da legislação de proteção e defesa do consumidor; e conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B



Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil. Aprovação em Curso de Treinamento específico, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas, internet e programas de Arquitetura e Engenharia. Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil. Aprovação em Curso de Treinamento específico, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas, internet e programas de Arquitetura e Engenharia; Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Trânsito, Engenharia Civil. Aprovação em Curso de Treinamento específico, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet; Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Escolaridade/requisitos: Curso de nível superior em Arquitetura e Urbanismo; Biologia; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Engenharia: Civil, Sanitária, de Alimentos, Química; Farmácia, Farmácia Bioquímica; Bioquímica; Fisioterapia; Medicina; Medicina Veterinária; Odontologia. Aprovação em Curso de Treinamento específico, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet; Desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Leia também: Emprego: Sine Cachoeiro está com mais de 50 vagas disponíveis; confira

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui