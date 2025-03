Carnaval 2025 registra queda na violência, aponta Sesp

O balanço da Operação Carnaval 2025, divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), revelou uma redução nos índices de violência durante a folia deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram repercutidos pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que destacou a melhoria nos números.

Segundo o levantamento, o número de mortes em acidentes de trânsito caiu de 12 para 9. Os casos de furtos e roubos contra pessoas tiveram uma redução expressiva, passando de 168 para 64. Os crimes contra residência também diminuíram, de 42 para 25 registros, assim como os furtos e roubos no comércio, que caíram de 41 para 25.

O único indicador que apresentou alta foi o de violência doméstica, subindo de 269 casos em 2024 para 284 neste ano. No entanto, não houve registros de feminicídio nem de latrocínio (roubo seguido de morte).

Para o deputado, os números refletem o trabalho eficaz das forças de segurança estaduais e o envolvimento das guardas municipais. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades enfrentadas, como baixo efeito, tensões reduzidas e condições de trabalho precárias, os agentes têm se esforçado para garantir a segurança da população.

