Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda!

Com as festividades do Carnaval, que este ano será celebrado em março, milhões de brasileiros se perguntam: afinal, o período é feriado ou ponto facultativo? A resposta pode surpreender.

Diferentemente do que muitos imaginam, o Carnaval não é considerado feriado nacional. Por isso, a decisão de liberar ou não os funcionários durante a folia depende de cada empresa, das legislações locais e de acordos firmados em convenções coletivas de trabalho.

Folga não é obrigatória para a iniciativa privada

De acordo com a advogada Marília Minicucci, sócia do escritório Chiode Minicucci Littler, as empresas privadas não são obrigadas a conceder folga no Carnaval. “A menos que haja previsão em acordo ou convenção coletiva, a folga não é garantida por lei”, explica.

Há, no entanto, alternativas para os trabalhadores que desejam aproveitar o Carnaval. Em muitos casos, as empresas permitem a compensação de horas, seja por meio de banco de horas ou outros acordos internos.

Casos específicos nos estados e municípios

Segundo informações do portal CNN, embora o Carnaval não seja feriado nacional, estados e municípios podem adotar regras próprias. No Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de Carnaval é feriado estadual, conforme determina a Lei 5.243/2008.

Por isso, é importante que trabalhadores consultem a legislação local e verifiquem se há alguma norma específica para o município onde atuam.

E os servidores públicos?

Para servidores públicos, carnaval é feriado? O cenário é diferente. O governo federal estabelece ponto facultativo durante o Carnaval – o que, na prática, dispensa esses profissionais do expediente na segunda e terça-feira de Carnaval, além da manhã da Quarta-Feira de Cinzas, com retorno após as 14h.

Estados e municípios costumam seguir a mesma regra para servidores locais, mas é sempre recomendável consultar o calendário oficial de cada região.

Faltas podem gerar desconto salarial

Para trabalhadores da iniciativa privada que decidirem faltar sem justificativa no Carnaval, as consequências podem incluir o desconto no salário correspondente ao dia ausente e a aplicação de medidas disciplinares.

Hora extra e feriado: o que diz a lei

Se não houver previsão de feriado em acordo coletivo ou legislação local, os dias de Carnaval são considerados dias úteis para a maioria dos trabalhadores. Isso significa que quem trabalhar durante a folia não tem direito automático ao pagamento de hora extra.

Em resumo, carnaval é feriado?

Carnaval não é feriado nacional;

Folga para trabalhadores da iniciativa privada só é garantida em acordo ou convenção coletiva;

Servidores públicos têm ponto facultativo;

Estados e municípios podem criar leis locais sobre o tema;

Faltas sem justificativa podem resultar em desconto salarial e sanções.

