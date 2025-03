Vídeo | ‘Power Rangers’ prendem homem com celulares furtados no Carnaval

Policiais civis disfarçados de Power Rangers prenderam, neste sábado (1º), um homem flagrado com sete celulares furtados durante um bloco de Carnaval na região do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A ação fez parte de uma operação especial de combate a furtos e roubos no período carnavalesco, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Discrição

O suspeito foi abordado em meio aos foliões por agentes infiltrados, que utilizavam fantasias de Power Rangers para circular de forma discreta no evento. Um segundo homem, que acompanhava o detido, conseguiu fugir.

A estratégia de infiltração com fantasias de Power Rangers foi adotada pela Polícia Civil no ano passado e tem como objetivo facilitar a identificação de criminosos que se aproveitam das grandes aglomerações para agir. De acordo com a SSP, a técnica tem mostrado resultados positivos ao surpreender os criminosos e garantir uma atuação mais eficaz da polícia.

Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, divulgou imagens da abordagem e elogiou o trabalho das equipes. “Mais um entregue à Justiça e sete celulares recuperados”, escreveu Derrite.

Integrante de quadrilha

O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Segundo a investigação, ele faz parte de uma quadrilha que veio de outro estado com o objetivo de praticar furtos e roubos durante a programação do Carnaval de São Paulo.

Após a prisão, os policiais localizaram um endereço ligado ao grupo, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital. No local, foram apreendidos mais quatro celulares roubados e aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro, possivelmente proveniente da venda de outros aparelhos subtraídos.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros integrantes da quadrilha.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais