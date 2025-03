Carro capota e ocupantes ficam feridos em Atílio Vivácqua

Três pessoas ficaram feridos após o carro em que elas estavam capotar no quilômetro 424, da BR-101, em Atílio Vivácqua, na manhã desta sexta-feira (7).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro as vítimas.

De acordo com a concessionária que administrava a via, a Eco 101, foram acionados os recursos da concessionária (ambulância, veículo de inspeção e guincho), além de PRF. O tráfego chegou a ser totalmente interditado, mas a pista foi liberada às 15:25. O trânsito chegou a ser interditado na faixa norte, fluindo em pare e siga, mas foi liberado às 7:34.

Leia também: Caso Vitória: sete pessoas são investigadas de participação no crime



Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui