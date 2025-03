Caso Vitória: sete pessoas são investigadas de participação no crime

Policiais da cidade de Cajamar, em São Paulo, realizam, nesta sexta-feira (7), buscas pelos suspeitos de assassinar a jovem Vitória Regina de Souza. Vitória foi encontrada sem vida após ficar desaparecida por sete dias.

O delegado responsável pelo caso informou que o corpo da adolescente foi encontrado em uma área de mata, sem roupas, com sinais de violência, degolada e com os cabelos raspados.

Segundo informações apuradas pelo G1, ao menos sete pessoas estão sendo acusadas de envolvimento no assassinato. A polícia acredita que o crime pode estar relacionado a vingança e ameaças.

A Delegacia de Cajamar informou que chegou a pedir a prisão temporária do ex-namorado de Vitória; entretanto, a Justiça negou.

