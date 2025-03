Casagrande se solidariza com familiares de vendedora morta em loja

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), manifestou solidariedade à família e amigos da jovem Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, assassinada a facadas dentro da loja onde trabalhava no Polo Moda Glória, em Vila Velha. O crime ocorreu na última segunda-feira (10).

Em nota divulgada nesta terça-feira (11), Casagrande lamentou o ocorrido e cobrou justiça.

“O assassinato brutal da jovem Carla Gobbi Fabrete, surpreendida e sem qualquer chance de defesa, nos enche de dor e revolta. O assassino está preso e deve ser punido com todo o rigor da lei. Minha solidariedade à família e amigos neste momento de dor e indignação”, declarou.

Carla chegou a atender o suspeito pouco antes do ataque. Após ser esfaqueada, foi socorrida e submetida a cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ela ficou internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso segue sob investigação da polícia.

