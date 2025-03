Bom Jesus do Norte: Vereadores cobram melhorias na iluminação pública

Na tarde desta segunda-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, Fernando Carvalho, reuniu-se com o prefeito Toninho Gualhano para pedir melhorias na iluminação pública da cidade. O encontro contou com a participação dos vereadores Kayc, Carlinhos do Fluminense, Willian Delatorre, Flávio Tiquinho, Luiz Moraes (líder do governo), Charles Diniz, Zelau e Romeu, além do secretário de Convênios e Projetos Estruturantes, Cazé Vieira.

A principal pauta da reunião foi o alto número de lâmpadas queimadas nas ruas do município, fator que tem comprometido a segurança e o bem-estar da população. Os vereadores enfatizaram a urgência da situação e cobraram ações imediatas da administração municipal.

Em resposta, a gestão informou que a empresa responsável pela manutenção, realizará ainda nesta semana a substituição de 32 lâmpadas como uma medida emergencial. Os parlamentares garantiram que irão seguir acompanhando o processo para garantir que as demandas da população sejam atendidas com agilidade.

