Caso Vitória: a mensagem que pode mudar o rumo da investigação

A polícia encontrou indícios de planejamento no assassinato de Vitória Regina de Sousa. O celular de Maicol Antonio Sales dos Santos, único suspeito preso, continha uma pesquisa na internet sobre “como limpar cena de crime”. Na casa dele, peritos acharam vestígios de sangue no banheiro.

Além disso, de acordo com informações do SBT News, as mensagens analisadas indicam o envolvimento de mais pessoas no crime. Durante o interrogatório, Maicol negou ter matado a jovem, mas afirmou que “não vai pagar sozinho”. Ele também revelou outros nomes de suspeitos aos investigadores.

Leia também: PM apreende drogas e cumpre mandados de prisão em Guarapari

Nesse sentido, após uma semana desaparecida, encontraram Vitória morta em Cajamar, na Grande São Paulo. Um laudo preliminar revelou que mais de um homem abusou sexualmente dela e a torturou por cerca de 48 horas antes de assassiná-la. O corpo apresentava três ferimentos de faca no rosto, no tórax e no pescoço.

Os peritos também descobriram que a adolescente foi dopada durante o tempo em que permaneceu em cativeiro. Contudo, as investigações continuam para identificar e prender os outros envolvidos no caso Vitória.

Relembre o Caso Vitória

Depois de uma semana de buscas, Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi encontrada sem vida em uma região de mata no último dia 5 de março, em Cajamar, na Grande São Paulo. A jovem havia desaparecido uma semana antes, quando estava voltando do trabalho.