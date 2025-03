PM apreende drogas e cumpre mandados de prisão em Guarapari

Na última terça-feira (11), equipes do 10º Batalhão intensificaram as ações de patrulhamento e fiscalização em diferentes bairros de Guarapari, resultando na prisão de indivíduos procurados pela Justiça e na apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 08h, quando uma equipe abordou um indivíduo suspeito dentro de um ônibus no Centro da cidade. Após consulta no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto contra homem de 39 anos, expedido pela 2ª Vara Criminal de Guarapari.

Mais tarde, às 10h23, outra equipe cumpriu um mandado de prisão pelo crime de estupro contra um homem de 44 anos, que foi detido na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, no bairro Muquiçaba.

Já no período da noite, às 18h, durante patrulhamento no bairro Paturá, os militares flagraram uma movimentação suspeita em frente a uma residência. Ao realizarem a abordagem, localizaram 12 tabletes de maconha totalizando aproximadamente 7,9 kg, além de uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira, 505 pedras de crack, 30 pinos de cocaína, e diversos materiais para embalo de drogas. Os dois indivíduos detidos são da cidade de Vila Velha. A ação contou com o apoio da Força Tática e equipe K9.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, para os procedimentos cabíveis.

Leia também: VÍDEO | Homem é brutalmente espancado a pauladas em Jerônimo Monteiro