Caso Vitória: causa do crime choca a internet

As políciais estão empenhadas em desvendar o mistério do assassinato de Vitória Regina, de 17 anos. A jovem foi encontrada morta em uma região de mata em Cajamar, São Paulo, nesta quarta-feira (5). A adolescente estava desaparecida há uma semana.

Nesta quinta-feira (5), o delegado responsável pelo caso, Aldo Galeano, afirmou que tudo indica se tratar de um “crime de vingança”. Nesse sentido, autoridades encontraram corpo da jovem com sinais evidentes de agressão, cabeça raspada e estava apenas com um sutiã.

“É um crime de vingança, com certeza, o corpo dela foi levado ao IML central de São Paulo, feito uma tomografia para verificar todas as suturas e a gente estava procurando linkar as pessoas ouvidas com o cenário do crime. Resumo a três pessoas, os telefones foram todos monitorados, estamos fazendo o cruzamento para [verificar] se tiveram contato uma com a outra”, explicou o delegado em entrevista à Band News.

Além disso, Aldo Galeano ainda explicou qual seria a hipótese mais provável sobre o estado do corpo. “Pela cabeça raspada, é um crime de facção criminosa. É muito usado no Rio de Janeiro pelo Comando Vermelho esse tipo de punição do crime e envolve o relacionamento passional com alguém que faça parte do crime organizado”, complementa.

Ex-namorado

Segundo a polícia, o pai de Vitória teria pedido para ela se separar de um ex-namorado. O motivo seria pelo fato do mesmo não se tratar de uma pessoa dentro da lei. Entretanto, em depoimento, o ex da vítima, que não teve sua identidade revelada, apresentou um alibi de que estaria com outra garota no momento de Vitória.

“Ela confirmou esse fato só que o cronograma temporal que ele apresenta é completamente diverso do cronograma temporal que apresenta com as outras pessoas. Ele começa a aparecer no cenário por volta de 3h30 da manhã e o crime ou desaparecimento ocorreu por volta de 00h10”, finaliza.

Com informações de Band News