Vídeo | Câmeras flagram colisão de veículos em Alegre

Câmeras de vigilância em Alegre registraram uma cena de imprudência no trânsito na tarde da última segunda-feira (3).

As imagens, captadas pelo sistema MS Monitoramentos, mostram um Corsa branco fazendo uma conversão em uma via próxima à antiga rodoviária e colidindo com um Prisma estacionado.

Após o impacto, o Prisma chegou a ser brevemente arrastado. A condutora do Corsa, que supostamente apresentava sinais de embriaguez, deixou o local após a colisão. A Polícia Militar não foi acionada.