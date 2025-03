Caso Vitória: Jovem pode ter sido morta por descobrir segredo

Mais uma linha de investigação no caso do assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, assassinada com sinais de violência. O corpo de Vitória foi encontrado sete dias após seu desaparecimento.

De acordo com informações apuradas pelo R7, Vitória pode ter sido morta por ter descoberto um segredo de um conhecido dela. As investigações, cada vez mais acerradas, podem finalmente estar chegando ao fim.

Novas investigações apontam que Vitória pode ter descoberto que um conhecido dela estaria se relacionando com outro homem e ele não queria que isso fosse revelado.

No entanto, a polícia afirma que trabalha com outras linhas de investigações. O caso segue sob investigação.

Leia também: Caso Vitória: sete pessoas são investigadas de participação no crime

Fonte: R7