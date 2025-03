Caso Vitória: pai da adolescente entra na lista de suspeitos; entenda

Uma reviravolta nas investigações do homicídio da adolescente Vitória Regina de Souza trouxe como suspeito o pai da garota. Vitória foi encontrada sem vida e com sinais de violência na última quarta-feira (5), após uma semana de seu desaparecimento.

De acordo com os investigadores, a decisão está baseada nos “mesmos critérios” aplicados aos outros suspeitos. O pai de Vitória teria apresentado algumas contradições em seus depoimentos, o que acendeu um alerta nas investigações.

Segundo informações apuradas pela CNN, a investigação menciona um “comportamento estranho” e relata que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois, logo após a confirmação da morte de Vitória.

