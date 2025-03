Pai é preso acusado de estuprar a filha em São José do Calçado

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu, na última sexta-feira (28), um mandado de prisão contra um homem de 52 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha de 13 anos.

A polícia realizou diversas diligências, incluindo um exame de corpo de delito e uma oitiva da vítima, que agora tem 14 anos. Ela confirmou os abusos, que incluíam atos de conjunção carnal e toques íntimos. A vítima ainda afirmou que o pai a ameaçava, dizendo que mataria mãe dela se contasse a alguém sobre os abusos.

Com base nas evidências coletadas, foi decretada a prisão preventiva do suspeito. Após levantamentos a equipe localizou o suspeito e deu cumprimento ao mandado.

Após procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da justiça.

