Caso Vitória: suspeito preso confessa autoria no assassinato

A Polícia Civil de São Paulo, informou nesta terça-feira (18), que um dos suspeitos de assassinar a adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, confessou o crime.

Segundo informações do Estadão, o delegado responsável pela caso, Luiz Carlos do Carmo, Maicol Sales dos Santos confessou ter marado Vitória e alegou que agiu sozinho. Maicol teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça no dia 8 de março.

“Não há dúvidas que Maicol Sales dos Santos praticou o crime sozinho. Primeiro, já vinha perseguindo a vítima e, na sequência, o arrebatamento. E outras provas obtidas. Mas a prova cabal, ele confessou o crime na noite de segunda-feira, 17. Fica muito claro que ele era obcecado pela vítima”, disse o delegado.

Testemunhas contaram que Maicol estava na cena do crime na hora em que Vitória foi sequestrada. Além disso, uma pessoa usando capuz foi vista no interior do veículo do suspeito. A Polícia identificou a compra de um item similar no celular de Maicon, que foi comprada por meio de um site de compras (Mercado Livre).

