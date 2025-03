Caxias x Fluminense: onde assistir Copa do Brasil ao vivo

Nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), Caxias e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. Contudo, onde assistir Caxias x Fluminense ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

O Caxias chega para o confronto após eliminar o Dourados, do Mato Grosso do Sul, por 2 a 0. Sobretudo, em seu último jogo, o clube perdeu para o Internacional por 3 a 1, o que ocasionou na eliminação do Grená da Serra nas semifinais do Campeonato Gaúcho.

Já o Tricolor das Laranjeiras, chega para o duelo após duas goleadas seguidas, uma na própria Copa do Brasil, quando venceu o Águia de Marabá por 8 a 0 e outra contra o Volta Redonda, quando venceu o Volta Redonda por 4 a 0, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Caxias: Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan e Tomás Bastos; Calyson e Gabriel Lima

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga); Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Ficha técnica

Data: 5 de março (quarta-feira)

5 de março (quarta-feira) Hora: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Onde assistir Caxias x Fluminense ao vivo?

SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

