Champions League Feminina: veja onde assistir Bayern x Lyon

Nesta terça-feira (18), às 17h (horário de Brasília), Bayern de Munique e Lyon se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina. Contudo, onde assistir Bayern de Munique x Lyon ao vivo?

A partida, que será realizada no FC Bayern Campus Platz 1, em Munique, na Alemanha, contará com transmissão exclusiva da DAZN (streaming).

O Bayern de Munique chegou até as quartas de final da competição após terminar na 2ª colocação do Grupo C da Champions, com 13 pontos conquistados. Aliás, o destaque da equipe alemã é a dinamarquesa Pernille Harder, que lidera a artilharia até o momento, com seis gols em seis jogos.

Sobretudo, o Lyon é o maior campeão da história da Champions League Feminina, com oito títulos conquistados. Na fase de grupos, a equipe francesa se classificou na 1ª colocação, com 18 pontos conquistados, ou seja, o Lyon venceu todos os jogos da primeira fase.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Alexander Straus): Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir (Hansen), Ericsson e Simon; Lohmann e Sehitler (Olme); Zadrazil (Tanikawa), Damnjanovic e Buehl; Harder (Schueller).

(Joseph Montemurro): Endler; Sofia Huerta (Carpenter), Renard, Gilles (Tarciane) e Svava (Bacha); Marozsan, Egurrola e Becho; Majri (Diani), Le Sommer e Dumornay.

Ficha técnica de Bayern x Lyon

Data: 18 de março (terça-feira)

18 de março (terça-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: FC Bayern Campus Platz 1, em Munique, na Alemanha

FC Bayern Campus Platz 1, em Munique, na Alemanha Onde assistir: DAZN (streaming)

