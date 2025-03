Champions League: saiba onde assistir Leverkusen x Bayern ao vivo

O Bayer Leverkusen tem uma difícil missão nesta terça (11) de Champions League. A equipe encara o Bayern de Munique depois de perder o primeiro jogo por 3 a 0. O jogo acontece na Bay Arena, às 17h.

Agora, o Leverkusen precisa de um resultado positivo para avançar na competição. Mas, onde assistir Bayer Leverkusen e Bayern de Munique ao vivo?

O streaming da Max vai transmitir o jogo ao vivo.

Como foi o primeiro jogo?

No jogo de ida, o Bayern de Munique dominou as ações da partida. Com dois gols de Harry Kane e um de Musiala, os Die Bayern abriram boa vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Desse modo, o time de Munique pode perder por até dois gols de diferença.

Onde assistir Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ao vivo?

Max (streaming)

Prováveis escalações – Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen : Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo; Victor Boniface, Amine Adli e Patrik Schick.

: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo; Victor Boniface, Amine Adli e Patrik Schick. Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Musiala, Coman e Olise; Harry Kane.

Leia também: Competição de regata agita fim de semana na Baía de Vitória