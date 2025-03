Competição de regata agita fim de semana na Baía de Vitória

A regata mais tradicional do calendário náutico capixaba chega à 71ª edição neste final de semana. A famosa Volta da Taputera acontece no sábado (15) e domingo (16) e espera receber cerca de 200 navegantes.

O evento, promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES) desde a década de 40, é uma das competições mais aguardadas do calendário náutico capixaba e atraí velejadores experientes e novas gerações para um desafio emocionante.

Com um percurso de aproximadamente 16 km, a regata é dividida em dois dias. No sábado para competição com embarcações da classe Oceano e no domingo para veleiros da classe Monotipo, ambos exigem habilidade e estratégia dos competidores.

O trajeto, além de proporcionar um cenário deslumbrante, apresenta desafios técnicos, como mudanças constantes nos ventos e correntes marítimas intensas.

“O percurso é maravilhoso, tanto pelas belezas naturais quanto pelos desafios que impõe aos velejadores. As condições variáveis do vento e as fortes correntes exigem manobras precisas, o que torna a competição ainda mais emocionante”, destaca o Comodoro do ICES, Fabiano Pereira.

Ele reforça que a regata além de celebrar a tradição náutica do clube, também propõe valorizar as paisagens do Espírito Santo e incentivar a prática esportiva no Estado.

ICES

Reconhecido como um celeiro de talentos da Vela, o Iate Clube do Espírito Santo tem investido na formação de novos atletas e na realização de eventos de grande porte. Como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Optimist, que aconteceu em janeiro deste ano.

A Volta da Taputera reforça esse compromisso, mantendo viva uma tradição iniciada na década de 1940 e perpetuada por gerações de velejadores.

O nome da competição tem origem na língua Tupiniquim e remete à descoberta de uma pedra submersa no canal de Vitória, localizada a cerca de um metro e meio da superfície, identificada durante a construção do Porto de Vitória.

Serviço

Sábado 15/03 – Classe Oceano, largada às 12h;

Domingo 12/03 – Classe Monotipos, largada às 12h.

Taxa de inscrição

R$ 30,00 por velejador (Monotipos)

R$ 150,00 por embarcação (Oceano)

