China suspende compra de carne bovina de três frigoríficos do Brasil

A Administração-Geral de Aduanas da China suspendeu a compra de carne de três unidades de frigoríficos brasileiros: um da Frisa Frigorífico Rio Doce S/A, em Nanuque (MG), um do Bon-Mart Frigorífico Ltda, em Presidente Prudente (SP) e o terceiro, da JBS S/A, em Mozarlândia (SP). Estabelecimentos da Argentina, Uruguai e Mongólia também tiveram as importações suspensas.

A Associação Brasileira das Exportadoras de Carne (Abiec), informou que foram encontradas não-conformidades em relação aos requisitos exigidos pelo país asiático.

