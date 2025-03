Chocante! Grávida cai em golpe, é assassinada e tem bebê roubado

Uma adolescente de 16 anos, grávida, foi encontrada sem vida na última quinta-feira (13), no quintal de uma casa em Cuiabá.

De acordo com o portal RIC, a Polícia Civil informou que Emilly Azevedo Sena foi enforcada com fios de internet e teve o bebê arrancado.

Emilly teria saído de casa após receber mensagens de uma mulher afirmando que tinha roupas de bebê para doação. A mãe da adolescente tentou contato com a filha, mas as ligações não foram atendidas.

Na manhã seguinte ao desaparecimento, um casal foi preso ao tentar registrar um recém-nascido em um hospital da região. Eles alegaram que a criança havia nascido em casa. A polícia foi acionada pelo hospital, que suspeitou da versão apresentada.

O delegado do caso, Caio Alexandre, acredita que Emilly foi atraída até a casa dos suspeitos, onde foi assassinada.

