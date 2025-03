Caso Vitória: jovem pode ter sido abusada, drogada e torturada por dias

Laudo necroscópico preliminar aponta que a jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada morta última quarta-feira (5), pode ter sido violentada sexualmente, torturada e obrigada a consumir drogas durante dias. A informação foi divulgada pelo jornalista Roberto Cabrini na última quarta-feira (12).

De acordo com o laudo, Vitória teria sido torturada e drogada durante os dois dias em que esteve mantida no cativeiro. Já os abusos sexuais podem ter ocorridos após o assassinato por pelo menos duas pessoas. O laudo aponta a causa da morte como estrangulamento, entretanto, o corpo de Vitória apresentava perfurações de faca.

