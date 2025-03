Chuvas trazem alívio para produtores de café

As volumosas chuvas registradas na segunda quinzena de março trouxeram um respiro para os produtores de café. Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que a precipitação, após um período de baixo volume, está sendo fundamental para o desenvolvimento da safra 2025/26.

Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, a escassez de chuvas vinha preocupando os cafeicultores, limitando o enchimento final dos grãos e prejudicando o processo de maturação nas lavouras. A chegada da chuva, portanto, representa um cenário mais otimista para a próxima colheita.

