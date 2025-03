Cidades do ES recebem dois alertas para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta quarta-feira (19), o alerta amarelo para chuvas intensas no Espírito Santo. Além disso, também foi emitido um alerta laranja. Os dois são válidos das 09h50 desta quarta até as 10h da próxima quinta (20).

O alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Já o alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Contudo, nos dois alertas o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas são baixos.

