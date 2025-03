Cinematográfico! Ação da PM apreende arma de fogo de forma inusitada

Na tarde desta quinta-feira (6), após denúncias anônimas, os policiais Militares do 3º Batalhão apreenderam uma arma de fogo durante patrulhamento em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado.

Rambo?

A informação descrevia uma verdadeira cena de filme. Segundo a denúncia, um homem teria atravessado o Rio nadando, vindo de Bom Jesus do Itabapoana, cidade do Estado do Rio de Janeiro, trazendo consigo uma arma de fogo para ser entregue no local conhecido por “Chácara do Macário”.

Cinematográfico

O suspeito ao visualizar os policiais fugiu, passando por uma cerca, dispensando em seguida um revólver calibre 32 e pulando no Rio, não sendo possível alcançá-lo. Buscas foram realizadas, inclusive com apoio da PMRJ, mas sem sucesso.

A arma de fogo foi apreendida e entregue na Delegacia do município.

