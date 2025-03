Homem come cobra inteira e é hospitalizado; entenda

Um homem de 45 anos passou mal após tentar engolir uma cobra da espécie Sibon nebulatus, conhecida popularmente como caramujeira. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (5), no município de Mulungu, no Ceará.

De acordo com informações apuradas pelo G1, o homem estava bebendo quando começou a passar mal e vomitou o animal. Testemunhas relataram que a cobra já estava com a cabeça mordida, o que indica que ele a ingeriu já morta.

A cobra media entre 30 e 50 centímetros e, apesar de não ser venenosa, pode ser encontrada em várias partes do continente americano.

Após vomitar o animal, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Mulungu Dr. Waldemar de Alcântara, onde ficou sob observação até o início da noite, quando foi liberado.

