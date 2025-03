Cíntia Chagas desembarca em Vitória na segunda (31) para palestra

A escritora, educadora e influenciadora Cíntia Chagas desembarca em Vitória para apresentar sua palestra “Chique, Chiquíssima”. O evento acontecerá em 31 de março no Espaço Patrick Ribeiro e promete revelar como a etiqueta, a postura e a comunicação refinada podem abrir portas e mudar a forma como nos conectamos com o mundo. Com mais de 7 milhões de seguidores, Cíntia Chagas é referência quando o assunto é oratória e impacto na comunicação.

Conhecida por seu estilo irreverente e sofisticado, ela transforma o ensino da língua portuguesa em uma experiência envolvente, combinando humor, inteligência e profundidade. Na palestra “Chique, Chiquíssima – Os pilares de quem se comunica com elegância”, Cíntia desvenda tudo o que você precisa saber para evitar gafes e usar a comunicação a seu favor.

Com uma didática única e um carisma inconfundível, a especialista mostra como a elegância e a sofisticação vão muito além da aparência – estão, sobretudo, na forma de se expressar.

Os ingressos já estão à venda no site BlueTicket. Não perca a oportunidade de aprender com um dos maiores nomes da comunicação no Brasil.

Serviço

Data: 31 de março de 2025 (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória, ES

Ingressos: A partir de R$ 165 (meia-entrada)

Classificação etária: Livre

Vendas online: www.pixelticket.com.br/eventos/24638/cintia-chagas-chique chiquissima-1

Informações: WhatsApp (27) 99707-0714