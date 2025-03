Circuito Guarapari de mountain bike agita o município neste mês

O município de Guarapari, que fica na Região Metropolitana do Espírito Santo, é carinhosamente conhecido como a “Cidade Saúde” e, como esporte é sinônimo de bem-estar, a localidade vai sediar no próximo dia 30 de março, a partir das 8h, a 1ª etapa do Circuito Guarapari de Mountain Bike.

Com um percurso de mais de 40 quilômetros, a competição vai acontecer nas trilhas da Eco Bike, no bairro Buenos Aires. Largada e chegada acontecem na praça do centro do bairro. Além da busca dos atletas por troféus e medalhas, o evento pretende exaltar as belezas da cidade, fomentar o turismo e mostrar a força deste esporte em duas rodas que conquista cada vez mais adeptos.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 20 de março, no site suainscricao.com.br ou pelo telefone (27) 99851-6604 – Paulinho Groove. Os valores giram entre R$ 45,00 e R$ 140,00. Mais de 300 atletas (329) já estão confirmados para a competição.

Programação

O credenciamento dos atletas acontece a partir das 6h até 7h30. A largada da categoria PRO acontece às 7h50. Na sequência, às 8h, acontece a largada da categoria Sport. E às 8h05 largam os ciclistas da categoria Turismo.

Percursos

PRO – 47km passando por asfalto, estrada de chão batido, trilhas e propriedade particular, com altimetria (ganho de elevação) de 1.400 metros.

Sport – 27km passando por asfalto e estrada de chão batido, com altimetria (ganho de elevação) de 700 metros.

Turismo – 17km passando por asfalto e estrada de chão batido, com altimetria (ganho de elevação) de 400 metros.

Estrutura

Os ciclistas terão uma grande estrutura para usufruir, contando com marcação eletrônica, mesa de frutas, banheiro químico, tendas, food trucks, seguro atleta, quatro pontos de hidratação, ambulância, três motos-guia, dois carros de apoio, além da equipe de trânsito da Prefeitura Municipal de Guarapari, que também apoia o evento.

Premiação em dinheiro

Além de troféus para os três primeiros colocados e medalhas para quarto e quinto lugares, a competição vai oferecer premiação em dinheiro. Serão cinco mil reais, divididos nas três categorias, nos naipes masculino e feminino, e em várias classes por idade, como Super Elite, sub-30, Master A1, Master A2, Master B1, Master B2, Master C1, Expert A, Expert B, Expert C e Veteranos.

O Circuito Guarapari de Mountain Bike é organizado pela Federação Capixaba de Ciclismo, em parceria com Paulo Roberto Souza, o popular Paulinho Groove, da Groove Eventos. O evento é realizado pela AFAG e tem o apoio da Secretaria de Esportes de Guarapari, na figura do secretário de Esportes de Guarapari, Lennon Monjardim.

