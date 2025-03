Clássico ‘Branca de Neve’ está nos cinemas de Cachoeiro

Um dos maiores clássicos dos Irmãos Grimm está disponível nos cinemas de Cachoeiro. Branca de Neve, o novo live-action da Disney, conta a história da jovem pincensa (Rachel Zegler), cuja beleza desperta a inveja de sua madrasta, a Rainha Má (Gal Gadot).

Nesse sentido, a vilã está determinada a eliminar a enteada. Desse modo, a Rainha ordena sua morte, mas Branca de Neve consegue escapar e se refugia na floresta.

Dessa forma, ela encontra uma cabana onde vivem sete anões amigáveis, que a acolhem e se tornam seus aliados. No entanto, o perigo ainda ronda a princesa, pois a Rainha Má tem um plano cruel para eliminá-la de vez: uma maçã envenenada.

Cine Unimed

Sala 01

Moana 02 (2D)

Ainda Estou Aqui (2D)

Capitão América: Adimirável Mundo Novo (2D)

Sala 02

Branca de Neve (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Branca de Neve (2D)

Sala 04

Mickey 17 (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

Vitória (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Vitória (2D)

Mickey 17 (2D)

Sala 02

Branca de Neve (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2D)

Leia também: ‘A Viagem’ é a novela a ser exibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui