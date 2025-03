Classificação Brasileirão 2025: acompanhe a tabela atualizada

A Classificação Brasileirão 2025 é um dos assuntos mais buscados pelos amantes do futebol no Brasil. Com a paixão pelo esporte em alta, acompanhar cada rodada e a posição dos times na tabela é essencial. Neste guia completo, você encontrará tudo sobre a tabela Brasileirão, os jogos, os resultados e as últimas notícias da competição.

Brasileirão 2025: Expectativas e Formato

O Brasileirão 2025 promete ser emocionante, com os principais clubes do país disputando o título. O formato da competição permanece o mesmo, com 20 times se enfrentando em turno e returno, totalizando 38 rodadas. A cada rodada, a tabela Brasileirão se atualiza, refletindo o desempenho dos clubes e a corrida pelo título.

Tabela Brasileirão: Acompanhe a Classificação Atualizada

Acompanhe a tabela Brasileirão atualizada com a classificação completa dos times, número de jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos. Fique por dentro de cada detalhe da competição e saiba quem está na liderança, na zona de classificação para a Libertadores e Sul-Americana, e na zona de rebaixamento.

Jogos do Brasileirão 2025: Resultados e Próximas Partidas

Fique por dentro de todos os jogos do Brasileirão 2025, com resultados atualizados e a lista das próximas partidas. Acompanhe os clássicos, os jogos decisivos e os confrontos que definirão o rumo da competição.

Tabela Completa do Brasileirão 2025 (1ª rodada)

Pos Time P J V E D GP GC SG 1 Fortaleza 3 1 1 0 0 2 0 +2 2 Juventude 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 Vasco da Gama 3 1 1 0 0 2 1 +1 4 Cruzeiro 3 1 1 0 0 2 1 +1 5 Grêmio 3 1 1 0 0 2 1 +1 6 Corinthians 1 1 0 1 0 1 1 0 7 Flamengo 1 1 0 1 0 1 1 0 8 Internacional 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Bahia 1 1 0 1 0 1 1 0 10 São Paulo 1 1 0 1 0 0 0 0 11 Sport 1 1 0 1 0 0 0 0 12 Botafogo 1 1 0 1 0 0 0 0 13 Palmeiras 1 1 0 1 0 0 0 0 14 Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 15 RB Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Atlético-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1 17 Santos 0 1 0 0 1 1 2 -1 18 Mirassol 0 1 0 0 1 1 2 -1 19 Fluminense 0 1 0 0 1 0 2 -2 20 Vitória 0 1 0 0 1 0 2 -2

Resultados da Rodada

Aqui estão os jogos e resultados da 1ª rodada do Brasileirão 2025:

Cruzeiro 2 x 1 Mirassol

Grêmio 2 x 1 Atlético-MG

Fortaleza 2 x 0 Fluminense

Juventude 2 x 0 Vitória

São Paulo 0 x 0 Sport

Flamengo 1 x 1 Internacional

Vasco 2 x 1 Santos

Palmeiras 0 x 0 Botafogo

Bahia 1 x 1 Corinthians

Bragantino 0 x 0 Ceará

Aqui estão os jogos da 2ª rodada do Brasileirão 2025, com os dias, horários e onde você pode assistir:

Sábado, 5 de abril:

18h30 – Corinthians x Vasco da Gama – Neo Química Arena – Premiere

18h30 – Ceará x Grêmio – Castelão – Premiere

21h00 – Botafogo x Juventude – Estádio Nilton Santos – Premiere

Domingo, 6 de abril:

16h00 – Fluminense x RB Bragantino – Maracanã – Premiere

16h00 – Atlético-MG x São Paulo – Mineirão – Globo e Premiere

18h30 – Mirassol x Fortaleza – Estádio José Maria de Campos Maia – Premiere

18h30 – Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio – Premiere

18h30 – Vitória x Flamengo – Barradão – Premiere

18h30 – Sport x Palmeiras – Ilha do Retiro – SporTV e Premiere

20h30 – Santos x Bahia – Vila Belmiro – Premiere

Onde assistir:

Globo: TV aberta (alguns jogos).

TV aberta (alguns jogos). SporTV: TV fechada.

TV fechada. Premiere: Pay-per-view.

Pay-per-view. Prime Video: Streaming (alguns jogos).

Streaming (alguns jogos). Record: TV Aberta e Cazé TV (1 jogo por rodada)

É importante ressaltar que os canais de transmissão podem sofrer alterações.